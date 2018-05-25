Убийство бизнесмена Дмитрия Лебедева в Магнитогорске раскрыто по горячим следам

Убийство бизнесмена Дмитрия Лебедева из Магнитогорска (Челябинская область) раскрыто по горячим следам. Задержаны трое подозреваемых.

Об этом сообщает группа предприятий «Право роста» на своей странице в социальной сети.

«Со слов источников в СУ Следственного комитета РФ по Челябинской области, задержанные – бывшие работники ФСИН. В настоящее время идут допросы», - говорится в сообщении.

На момент выхода материала получить комментарий у старшего помощника руководителя СКР по Челябинской области Владимира Шишкова. На звонки на городской и сотовый телефоны он не отвечает.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 24 мая, произошло резонансное убийство. Рано утром у дома на проспекте Ленина было обнаружено тело местного предпринимателя со следами насильственной смерти. По предварительным данным, он умер в результате ножевых ранений.

Следственные органы СУ СК России по Челябинской области возбудили по данному факту уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Группа быстрого реагирования «Право роста» первой прибыла на место происшествия по вызову тревожной кнопки.

При подъезде к дому сотрудники охраны увидели, как от дома убегали люди в чёрной форме, в чёрных масках на голове и с надписью на спине ОМОН. Это смутило сотрудников, и они тут же выдвинулись в их сторону, но на проезде стоял автомобиль Форд потерпевшего, который перегородил проезд.

«Убегавшие преступники сели в автомобиль ВАЗ 2112 госномер Е 062 ХА зеленого цвета, находившегося возле авто потерпевшего и скрылись. Сотрудники охраны, подбежав к подъезду дома обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями без признаков жизни и незамедлительно сообщили сотрудникам скорой помощи и полиции. Консьержку дома пояснила что кто-то долбился в дверь, просил помощи. Возле входной двери в подъезд была драка, она испугалась и нажала тревожную кнопку», - сообщили в группе быстрого реагирования.

Версия сотрудников охраны: на мужчину напали при подъезде к дому и пытались похитить его: на убитом, на одной руке зафиксированы наручники, но так как потерпевший сопротивлялся и давал отпор нападавшим ему нанесли ножевые ранения, после чего мужчина скончался.