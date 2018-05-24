В Магнитогорске сегодня утром зарезали предпринимателя

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 24 мая, произошло резонансное убийство. Рано утром у дома на проспекте Ленина было обнаружено тело местного предпринимателя со следами насильственной смерти. По предварительным данным, он умер в результате ножевых ранений.

Следственные органы СУ СК России по Челябинской области возбудили по данному факту уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков.

Как пишет группа охранных предприятий «Право роста» в своем официальном сообществе ВКонтакте, убитый – бизнесмен Дмитрий Лебедев.

Группа быстрого реагирования «Право роста» первой прибыла на место происшествия по вызову тревожной кнопки, сотрудники охранного предприятия вызвали полицию и приняли активное участие в поимке убийц, однако до сих пор задержать их не удалось.

Правоохранительные органы изъяли у сотрудников «Право роста» видеорегистраторы для проведения расследования.