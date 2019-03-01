УФАС: Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска незаконно выдает муниципальные задания

Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска незаконно утверждало муниципальные задания по проведению работ в дорожной сфере для МБУ «Управление дорожных работ», создавая конкурентные преимущества для этого учреждения.

К такому выводу пришло региональное УФАС России и предписало мэрии устранить нарушения, но несогласные с этим решением чиновники обратились в суд. Пока суды нескольких инстанций не поддержали администрацию.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФАС России по Челябинской области, согласно Уставу МБУ (утвержден администрацией города), получив в оперативное управление дорожную технику, выполняет работы по содержанию объектов внешнего благоустройства города, в том числе дорог и тротуаров, объектов инженерной инфраструктуры.

УФАС подчеркивает, что эти виды работ являются конкурентным видом деятельности, и исполнителей надо определять на контрактной основе. Однако мэрия в 2016 и 2017 годах утвердила именно для МБУ муниципальные задания по проведению работ в дорожной сфере и выделила субсидии в размере 168 миллионов рублей и 242 миллиона рублей.

Челябинское УФАС России признало действия управления дорожного хозяйства администрации Челябинска нарушением закона о защите конкуренции.

Антимонопольная служба предписала Управлению привести устав МБУ в соответствие с требованиями действующего законодательства и не включать работы, необходимые для обеспечения муниципальных нужд, в муниципальное задание.

За нарушение антимонопольного законодательства должностное лицо Управления оштрафовано на 15 тысяч рублей.

Управление дорожного хозяйства не согласилось с решением и предписанием Челябинского УФАС России и обратилось в суд с требованием о признании их незаконными.

Однако ранее Арбитражный суд Челябинской области, а сейчас и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении данных требований.