Уйма нарушений: прокуратура требует закрыть частный детский сад в Чурилово

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска завершила проверку условий содержания детей в частном детском саду «У Машеньки», расположенном в микрорайоне Чурилово. Сотрудницы жаловались на плохие условия содержания и питания детей в этом дошкольном учреждении.

Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска проведена проверка соблюдения федерального законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, трудового законодательства.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», поводом для проверки стала публикация в СМИ видеоролика, на котором сотрудницы детского сада жалуются на условия содержания и питания детей. Они демонстрируют мешочки с небольшим количеством самой дешевой вермишели, пшена, геркулеса и одно яблоко на всех детей. По словам женщин, суп для детей им предстоит варить из голых костей, трех картошек и маленькой моркови. И все блюда нужно успеть приготовить на плитке с одной конфоркой.

Детский сад расположен на первом этаже дома. С балкона дует, линолеум уложен только на часть пола в игровой комнате, а под ковром остался старый деревянный пол с большими щелями. По словам воспитателей, в частный детский сад принимаются работники без соответствующего образования и санитарной книжки. Директор детского сада, в свою очередь, заявила о том, что поводом для видео послужил производственный конфликт.

«Проверка показала, что в январе 2019 года две женщины осуществляли трудовую деятельность в качестве работников с детьми. При этом приказы о приеме на работу и об увольнении указанных лиц не издавались, работникам не объявлялись, трудовые книжки не заводились, о составных частях заработной платы работники не извещались, трудовые договоры в письменном виде не заключались. Также работодателем при трудоустройстве сведения о наличии или отсутствии судимости и об уровне образования работников не истребовались», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, установлено, что одному из работников была установлена заработная плата в размере ниже минимального размера оплаты труда, до настоящего времени окончательный расчет при увольнении не произведен.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в государственную инспекцию труда в Челябинской области.

Также в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда. В связи с чем в отношении индивидуального предпринимателя также возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, прокурором района в суд направлено исковое заявление о запрете деятельности по предоставлению услуг по дневному присмотру и уходу за детьми в жилом помещении до момента устранения выявленных нарушений.