В Аше будут судить врача, который отправил в армию не годного к службе парня

Ашинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении врача-психиатра горбольницы №1, который призывника с психическим заболеванием признал годным для службы в армии. 18-летний Евгений Кувайцев застрелился в воинской части.

Врачу-психиатру из Аши предъявлено обвинение по статье «Служебный подлог». Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

«Установлено, что при призыве на военную службу врачом - психиатром по результатам медицинского освидетельствования призывника на предмет наличия или отсутствия психических заболеваний дано заключение «годен». При этом, парень, будучи несовершеннолетним, состоял на учете у данного врача-психиатра, однако он, зная о наличии психического заболевания у призывника, не подлежащего призыву на военную службу, внес заведомо ложные сведения о его психологическом здоровье в заключение врачей-специалистов личной карты призывника, на основании чего молодой человек призван на военную службу. Согласно заключению экспертов молодой человек по своему психическому состоянию в период, предшествующий смерти, ограниченно годен к военной службе», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

18-летний Евгений Кувайцев застрелился в воинской части.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Евгений Кувайцев был найден 26 января с огнестрельными ранениями в голову в военной части Белогорского гарнизона. В кармане у Жени была найдена записка: «Привет, моя любимая мама! Мама, я устал от этой жизни, не могу больше жить. Прости меня за этот ужасный поступок, моя к тебе просьба! Когда тебе выплатят за меня деньги, то я очень сильно прошу тебя съездить в Сочи и отдохнуть за нас».

Как выяснилось потом, в этот день перед тем, как заступить в караул, солдат отпросился в туалет, ушел с автоматом и пропал. Его хватились только после развода суточного наряда. Женю нашли на чердаке. Военнослужащий лежал на боку, рядом валялся автомат. Солдата на носилках сначала доставили в местный госпиталь для оказания первой помощи, а затем - в больницу города Белогорск в крайне тяжелом состоянии. 19 февраля парень скончался в больнице.

Позже военной прокуратурой Белогорского гарнизона ВПВВО установлен факт дедовщины. Один из сослуживцев накануне суицида избил Евгения Кувайцева.