В Челябинске бывшие заключенные попали в ДТП на угнаном автомобиле

В Челябинске бывшие заключенные избили прохожего, забрали у него деньги и угнали его автомобиль. Полицейские задержали их по «горячим» следам.

В полицию Центрального района обратился местный житель, который сообщил, что во дворе его дома на него напали двое молодых людей. Они избили его, забрали около двух тысяч рублей, а также ключи от автомобиля «Рено Логан». На нем злоумышленники скрылись с места преступления. В Челябинске был объявлен план «Перехват».

«Получили сообщение о плане «Перехват». Машину обнаружили на обочине дороги. Автомобиль был со следами от ДТП. В нем находился молодой человек, подозреваемый в совершении ряда имущественных преступлений. Он был передан органам полиции», - рассказал инспектор полка ДПС Павел Наянзов.

Задержанный молодой человек был пьян. Но охотно поведал полицейским, что он был ранее судим за убийство, кражу, мошенничество, грабеж, приобретение и хранение наркотиков. Правда, вспомнить, как с сообщником напал на прохожего и угнал его машину, пьяный парень вспомнить не смог.

«Да я просто залез в машину, она разбитая стояла, ключи в ней уже были», - рассказал задержанный.

Позже полицейские установили личность второго подозреваемого, который был задержан у себя в квартире. Он также оказался ранее судимым за ряд имущественных преступлений.

«В отделе полиции «Центральный» городского управления МВД по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

В рамках расследования уголовного дела о совершенном грабеже, решается вопрос о квалификации действий подозреваемых по факту угона машины.