В Челябинске демонтаж незаконного интернет-кафе перерос в потасовку с полицией

Сегодня, 14 марта, в рамках поручения губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и главы города Владимира Елистратова, происходил снос незаконных киосков. Демонтаж не обошелся без скандала и потасовки с представителями администрации, службой демонтажа и полицией.

Инцидент произошел возле дома №392 по проспекту Победы. Там незаконно установлен павильон, который подлежал сносу. Но оказалось, что под вывеской интернет-кафе был завуалирован зал игровых автоматов.

«Зайдя во внутрь мы увидели, что там установлено много компьютеров. Это настоящий зал игровых автоматов. Когда сотрудники службы демонтажа полезли на крышу, чтобы произвести отключение электричества, то приехал собственник с группой поддержки. В наш адрес и в адрес рабочих посыпались угрозы, они попытались скинуть лестницу и рабочих с крыши», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» глава комитета по социальной политики челябинский городской Думы Александр Галкин.

Представитель собственника незаконного павильона в выражениях не стеснялся. Видимо, рассчитывая, что матом он лучше убедит рабочих не демонтировать объект.

«Вы че тут делаете б.…ь! у меня все законно. Я был в администрации», - заявил мужчина.

Учитывая, что обстановка уже была накалена до предела, представители администрации вызвали полицию, что усмирить представителей демонтируемого объекта.

«Приехал наряд, полицейских шесть или семь было. Он им им угрожал, грубил, толкался. Благо сотрудники полиции его сдерживали и работы продолжались», - добавил Александр Галкин.

«От представителя администрации поступило сообщение о конфликте с собственником демонтируемого объекта. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Все происходящее зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Работа по наведению порядка на гостевых маршрутах и снос незаконных торговых объектов будет продолжена. Только в текущем году в Челябинске было демонтировано более 400 некапитальных строений, а в 2019 - ом по плану убрать с челябинских улиц более тысячи незаконных киосков и павильонов.