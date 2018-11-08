В Челябинске горе-угонщик уснул за рулем

У пьяного угонщика из Челябинска не хватило сил погонять на украденной машине. Сморил Морфей.

Инцидент произошел накануне ночью в Тракторозаводском районе Челябинска. Сотрудниками экипажа дорожно-патрульной службы челябинского гарнизона полиции был замечен криво припаркованный возле обочины автомобиль. В салоне машины дорожные стражи порядка обнаружили мирно спящего пьяного водителя. Ни прав, ни документов на авто у мужчины не оказалось.

«От прохождения освидетельствования мужчина отказался. В результате проведенной проверки полицейские установили, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения совершил угон автомашины. Задержанный был доставлен сотрудниками дорожно-патрульной службы в районный отдел полиции, автомашина помещена на штрафную стоянку», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

Хозяин угнанной машины все это время мирно спал дома. Полицейские разбудили его и сообщили о произошедшем. Похищенный автомобиль возвращен владельцу.

За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.