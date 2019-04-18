В Челябинске горит деловой центр «Аврора»
Эвакуируют людей: в Челябинске крупный пожар в деловом центре «Аврора».
Сегодня, 18 апреля, в 16:33 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в бизнес-центр «Аврора».
«Пожар произошел на втором этаже двухэтажного пристроя к зданию отеля, где расположены офисы. Пожару присвоен повышенный номер сложности, людей эвакуируют. Людей эвакуируют», - сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
На месте работают десять единиц техники. Сведений о погибших и пострадавших нет.