В Челябинске из школы пытались украсть ребенка

Из школы Челябинска пытались украсть ребенка. Школьник рассказал родителям, что незнакомка представилась маминой троюродной сестрой и пыталась заставить его сесть к ней в машину.

Об инциденте сообщил папа мальчика в социальных сетях. Все произошло в микрорайоне «Парковый». Как рассказал родителям 9-летний школьник, неизвестная женщина пыталась забрать его с собой из школы №2. Ребенок сказал, что никуда с ней не пойдёт и выбежал на улицу.

«Незнакомая женщина остановила моего сына в тамбуре запасного выхода на улицу, со стороны улицы Скульптора Головницкого, кстати, за дверями находился один из охранников, незнакомка представилась сыну маминой троюродной сестрой и сказала, чтобы он пошел с ней в ее машину, и она отвезёт его на футбол. С сыном не раз велись профилактические беседы на эти темы, поэтому он ответил, что он её видит впервые, у мамы такой сестры нет, и на футбол он не ходит, на что женщина ему сказала, что мама твоя так сказала, поэтому пошли в машину. Ребенок ответил, что никуда с ней не поедет и быстро вышел на улицу, где и ожидал меня, когда я подъеду!», − рассказывает Евгений Желтышев.

Сегодня отец мальчика приходил в школу, чтобы просмотреть камеры видеонаблюдения. Они ничего не зафиксировали, но не исключено, что инцидент с ребенком мог не попасть в их поле зрения.

«Камеры просмотрели, пока никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть инцидент», - рассказал отец мальчика.

В школе инцидент также прокомментировали. В образовательном учреждении отметили, что строго следят за безопасностью школьников.

«Ничего криминального на записях камер видеонаблюдения мы не увидели. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Школа охраняется. У нас есть дежурный администратор. Все делаем для того, чтобы с детьми ничего не случилось. С мальчиком поработает психолог, чтобы выяснить был ли такой диалог или ребенку показалось», - сообщили в образовательном учреждении.

В полицию Челябинска заявление от папы школьника не поступало.

«Полицейские советуют в подобных ситуациях не писать посты в социальных сетях, а сразу обращаться в правоохранительные органы», - отметили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.