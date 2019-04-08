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Челябинской области
Вчера 17:30
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В Челябинске контрразведка задержала группу оружейных «мастеров»

В Челябинске сотрудники регионального УФСБ задержали организованную преступную группу, причастную к незаконному обороту огнестрельного оружия.

В результате проведенных оперативных мероприятий в столице Южного Урала были задержаны пятеро подозреваемых, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

В процессе обыска у задержанных обнаружено переделанное и готовое к сбыту огнестрельное оружие, а также оборудование для переделки выхолощенного оружия.

Уголовное дело по части второй статьи 222, части второй статьи 223 УК РФ расследуется следственным отделом УФСБ России по Челябинской области.

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