В Челябинске контрразведка задержала группу оружейных «мастеров»
В Челябинске сотрудники регионального УФСБ задержали организованную преступную группу, причастную к незаконному обороту огнестрельного оружия.
В результате проведенных оперативных мероприятий в столице Южного Урала были задержаны пятеро подозреваемых, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
В процессе обыска у задержанных обнаружено переделанное и готовое к сбыту огнестрельное оружие, а также оборудование для переделки выхолощенного оружия.
Уголовное дело по части второй статьи 222, части второй статьи 223 УК РФ расследуется следственным отделом УФСБ России по Челябинской области.