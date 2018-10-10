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Трагедия на ЧМК
Сегодня 16:46
Автор:
Виктор Загвоздин
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В Челябинске на металлургическом комбинате погибла работница

В среду, 10 октября, в цехе «Прокат-4» на участке размотки бунтов, в пять часов утра обнаружили тело 48-летней сотрудницы Челябинского металлургического комбината. Работницу придавило 850-килограммовым бунтом проволоки на рабочем месте. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия по расследованию причин и обстоятельств трагического случая. Возглавил комиссию представитель государственной инспекции труда. Выясняется причина трагедии. Предположительная версия - несоблюдение правил техники безопасности.

«Сегодня ночью в 4.35 на ЧМК произошел несчастный случай в прокатном цехе №4 на участке размотки бунтов.  В результате погибла сотрудница комбината – резчик участка, - сообщила начальник управления по связям с общественностью Ксения Салтыкова. - Создана комиссия  по расследованию причин и обстоятельств несчастного случая, которую возглавляет представитель государственной инспекции труда».

Обстоятельства и причину трагедии будут изучать следователи СКР по Челябинской области.

Автор:
Виктор Загвоздин
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ЧМК
Мечел
СКР