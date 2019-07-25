В Челябинске на режимной территории обнаружена незаконная автостоянка

Прокуратурой Металлургического района Челябинска выявлено бездействие администрации города по демонтажу автостоянки, расположенной на территории колонии №5. Убирать ее придется по решению суда.

Незаконная автостоянка расположена в режимной территории ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области, что нарушает закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

Несмотря на внесенное представление об устранении нарушений законодательства с требованием надлежаще осуществить муниципальный земельный контроль и демонтировать указанный нестационарный объект, действенных мер органом местного самоуправления длительное время не принималось.

«В связи с чем, прокурор района обратился в суд с требованием обязать орган местного самоуправления демонтировать незаконно размещенную автостоянку. По заявлению прокурора района бездействие органа местного самоуправления признано незаконным. Решением Советского районного суда Челябинска на администрацию Челябинска возложена обязанность демонтировать нестационарный объект», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.