В Челябинске неизвестные «разули» Mercedes хоккеиста Антона Глинкина
В Челябинске неизвестные «разули» Mercedes хоккеиста Антона Глинкина. Так воры, видимо, решили «отметить» возвращение форварда в челябинский «Трактор».
Кража произошла в ЖК «Александровский» в ночь на пятницу, 25 мая, во дворе дома №6 на улице Аношкина.
Воры «разули» Mercedes-Benz S-класса, принадлежащий хоккеисту ХК «Трактор» Антону Глинкину, недавно вернувшемуся в Челябинск.
Хоккеист уже обратился в полицию. По факту кражи проводится проверка.
Известно, что автомобиль Глинкина застрахован. Сумма ущерба превышает 400 тысяч рублей.
Напомним, 16 мая стало известно, что нападающий Антон Глинкин возвращается в Челябинск.
«Трактор» и 29-летний хоккеист договорились о двухлетнем контракте.
В областной центр Глинкин приехал накануне кражи, 24 мая.
В минувшем сезоне Глинкин провел 45 матчей за «Ак Барс» и набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности «+6» и 6 минутах штрафа.