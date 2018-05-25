Новости Челябинска и
Челябинской области
14:59
Автор:
Инна Шемаева
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В Челябинске неизвестные «разули» Mercedes хоккеиста Антона Глинкина

В Челябинске неизвестные «разули» Mercedes хоккеиста Антона Глинкина. Так воры, видимо, решили «отметить» возвращение форварда в челябинский «Трактор».

Кража произошла в ЖК «Александровский» в ночь на пятницу, 25 мая, во дворе дома №6 на улице Аношкина.

Воры «разули» Mercedes-Benz S-класса, принадлежащий хоккеисту ХК «Трактор» Антону Глинкину, недавно вернувшемуся в Челябинск.

Хоккеист уже обратился в полицию. По факту кражи проводится проверка.

Известно, что автомобиль Глинкина застрахован. Сумма ущерба превышает 400 тысяч рублей.

Напомним, 16 мая стало известно, что нападающий Антон Глинкин возвращается в Челябинск.

«Трактор» и 29-летний хоккеист договорились о двухлетнем контракте.

В областной центр Глинкин приехал накануне кражи, 24 мая.

В минувшем сезоне Глинкин провел 45 матчей за «Ак Барс» и набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности «+6» и 6 минутах штрафа.

Автор:
Инна Шемаева
-
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