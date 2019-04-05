В Челябинске пара аферистов обогатилась за счет «липовых» СМС

Сотрудники полиции Челябинска задержали преступную парочку, которая использовала новую схему обмана. За счет имитации перевода денег на счет продавца они стали обладателями современных гаджетов

Новую схему «развода» обкатали на доверчивых жителях Челябинска неработающие мошенники. 39-летний местных житель и его 38-летняя приятельница находили в Интернете объявления о продаже компьютерной техники. После этого они договаривались с продавцом о встрече, в момент которой имитировали перевод денежных средств на банковскую карту продавца, демонстрируя при этом на экране своего сотового телефона внесенный заранее текст СМС-сообщения о переводе денежных средств.

Продавцы даже не дожидались, когда им придет СМС о поступлении денег, отдавали товар с документами. Только после того, как преступники уходили с товаром, продавцы понимали, что их обвели вокруг пальца.

Таким образом аферисты стали обладателями трех смартфонов и одного планшета. Все похищенное они сбывали в комиссионные магазины.

«Подозреваемые задержаны. В отделе полиции «Северо-Западный» возбуждены четыре уголовных дела по части второй статьи 159 Уголовного кодекса российской Федерации – «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В рамках расследования данных преступлений, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные обнаружили и изъяли всю похищенную технику. В настоящее время в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

У полицейских есть основания полагать, что подозреваемые причастны к совершению других аналогичных преступлений на территории города Челябинска, в связи с чем, пострадавшим от действий задержанных, либо ставшим свидетелями их противоправных деяний, необходимо обратиться в полицию.

Добавим, задержанные «обкатали» на челябинцах новую схему мошенничества. Аферисты вынуждены постоянно совершенствоваться, придумывая все более изощренные способы обмана.

Эксперты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ составили топ новых схем обмана в 2019 году.

Основные схемы мошенников 2019 представляют собой усовершенствованные классические методы развода людей на деньги.

Аферы с криптовалютой

Головокружительный взлет популярности криптовалюты привел к появлению новых схем мошенничества. Доверчивые жертвы уличных кидал покупают сувенирные биткоины в надежде быстро разбогатеть на росте их курса. Уверяю вас, что попытки создать материальный эквивалент биткоина не увенчались успехом. Поэтому пощупать криптовалюту руками сегодня не представляется возможным. Зато мошенничество с ней в интернете набирает обороты.

Афера через Skype

Мошенник предлагает клиенту приобрести биткоины и расплатиться при помощи

Qiwi-кошелька. Он просит покупателя через Skype показать кошелек, чтобы убедиться в наличии денег, и уговаривает оформить оплату у него на виду. Отвлекая покупателя разговорами, мошенник считывает через экран код ваучера и опустошает кошелек клиента.

Оплата через третьих лиц

Мошенник выставляет на продажу в интернете дорогостоящую вещь по низкой цене. Заинтересованный покупатель отправляет деньги на счет третьего лица: не подозревающего об афере продавца биткоинов, с которым мошенник договорился о покупке криптовалюты. В результате сделки мошенник получает криптовалюту, а покупатель ценной вещи остается без покупки. При этом у обманутого покупателя есть координаты только продавца биткоинов.

Аферы в банковской сфере

Традиционные денежные знаки по-прежнему привлекают мошенников. Аферисты активно осваивают инновации по внедрению вирусных программ при помощи СМС-сообщений и через электронную почту. Цель таких программ – кража денежных средств клиентов онлайн-банкинга и взлом электронных кошельков.

Интернет-фишинг

Цель этой аферы – выуживание секретной информации: личных данных, кодов платежных карт, паролей электронной почты и аккаунтов в соцсетях. Под предлогами необходимости установки нового программного обеспечения или получения огромных скидок на онлайн-покупки аферисты осуществляют кражу конфиденциальных данных пользователя.

Схемы мошенников постоянно оттачиваются. Аферисты придумывают все более изощренные схемы отъема денег. Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о вас довольно много. Сотрудники полиции напоминают о ситуациях, которые должны вас насторожить.

СМС-сообщение о неожиданном выигрыше

Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные выплаты с вашей стороны! Не торопитесь расставаться со своими деньгами!

Звонок о том, что ваши близкие попали в беду

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду. А для того чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег. По такой схеме работают мошенники. Позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информацию.

Сообщение о том, что у родственников обнаружена смертельная болезнь

Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового врача) это – мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону! Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь.

Просьба положить деньги на счет

На Ваш телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь детям или получить якобы выигранный приз.

К вам пришли работники социальных служб

Прежде, чем открывать входную дверь, позвоните в организацию, приславшую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с пониманием. Никогда не отдавайте деньги, ценности и документы.

Поступило предложение купить лекарства или БАДы

К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства, пищевые добавки или что-то другое. Знайте, что настоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не торгуют в разнос. Их можно покупать только в специализированных аптеках. А перед их применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Сотрудники полиции всегда готова прийти на помощь, но самый лучший способ защиты от мошенников – это бдительность.