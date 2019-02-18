В Челябинске ревнивец порезал любовника жены

Связь с замужней женщиной едва не стоила жизни ловеласу из Сосновского района (Челябинская область). Ревнивый муж, застав его в постели со своей супругой, набросился на соперника с ножом.

Трагедия разыгралась ночью 17 февраля в квартире одного из домов, расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска. Воспользовавшись тем, что супруга не было дома, молодая женщина привела к себе любовника. В тот момент, когда парочка «развлекалась», муж неожиданно пришел домой и застал любовников в постели.

В порыве ревности обманутый муж схватил нож и нанес мужчине, с которым изменяла его жена, несколько ударов в область живота и шеи. Несмотря на то, что его супруга вызвала полицию, ревнивый муж с места преступления скрываться не стал.

«Наряду вневедомственной охраны Росгвардии из дежурной части отдела полиции «Тракторозаводский» поступила информация о ножевом ранении, совершенном в одной из квартир по улице Бажова города Челябинска. Бойцы Росгвардии задержали подозреваемого и передали прибывшей следственно-оперативной группе», - сообщила пресс-секретарь Росгвардии Челябинской области Александра Закирова.

Задержанным оказался 34-летний ранее судимый житель Челябинска. Пострадавший – житель Сосновского района. Он сейчас находится в больнице.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления частью второй статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.