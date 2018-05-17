В Челябинске с балкона четвертого этажа сняли «гуляющую» бабушку

В Челябинске сегодня, 17-го мая, с балкона четвертого этажа многоквартирного жилого дома на Салавата Юлаева, 15-А около часа назад сняли «гуляющую» бабушку.

Пенсионерка 1939-го года рождения стояла на выступе балкона снаружи. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, на всякий случай - если старушка решилась бы на прыжок - растянули внизу брезент. К счастью, все обошлось благополучно. Спасители сумели зайти в квартиру и снять пожилую женщину с балкона. Ее передали медикам. Скорая помощь увезла пенсионерку в больницу.

На место также выезжали сотрудники полиции.

Фото группы «На дорогах Челябинска» ВКонтакте