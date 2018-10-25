В Челябинске строительный мусор складируют на берегу Шершней. Факт массового захоронения отходов в районе водохранилища выявили общественники, которые связывает происходящий беспредел с нежеланием перевозчиков увозить мусор на полигон в Полетаево. Кроме того, активисты ОНФ обнаружили место незаконной добычи грунта.

Как сообщил представитель регионального отделения Народного фронта Виталий Вороной, недалеко от основного источника водоснабжения Челябинска, Копейска, Коркино и Еманжелинска - Шершневского водохранилища – был обнаружен карьер глубиной около десяти метров.

«Скорее всего, грунт здесь берется под отсыпку дорог. Шофер грузового автомобиля сообщил, что приехал за грузом второй раз. Водитель бульдозера сказал лишь, что его наняли на эту работу. При этом никаких документов, подтверждающих законность происходящего, у них при себе не было. Считаем, что грунт добывается незаконно. Также на территории производится захоронение твердых коммунальных отходов. Активисты Народного фронта вызвали на место сотрудников полиции и управления Росприроднадзора по Челябинской области», - рассказал Виталий Вороной.

Самыми оперативными оказались сотрудники Сосновского РОВД, которые незамедлительно выехали на место, зафиксировали происходящее и составили протокол. Представители областного Росприроднадзора обещали отреагировать на сигнал экспертов Народного фронта в ближайшее время.

Фото ОНФ