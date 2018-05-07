В Челябинске установлен второй класс пожарной опасности. Горят контейнерные площадки, сухая трава и деревья.

Об этом говорили сегодня, 7 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«У нас начали гореть контейнерные площадки. Это уже к дворникам претензии. Пожарные очень недовольны», - рассказал глава Советского района Челябинска Михаил Буренков.

«В Ленинском районе было серьезное возгорание прибрежной полосы на озере Смолино», - добавил глава Ленинского района Александр Орел.

Два серьезных пожара было в Каштакском бору. Горела трава и деревья.

В Челябинске сейчас объявлен второй класс пожароопасности.

Решением правительства Челябинской области в регионе введен особый противопожарный режим: въезд в лес, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, полосах отвода линий электропередачи, железных и автодорогах запрещен.

«На сегодняшний день отмечается крайне неблагоприятная пожароопасная обстановка: тут и там горит трава, нередко переходя в лесные массивы. Огнеборцы области, наряду с лесниками и представителями муниципалитетов работают в авральном режиме. В Красноармейском, Сосновском, Октябрьском, Кунашакском, Еткульском, Троицком районах ситуация остается наиболее напряженной. Причиной большинства возгораний был и остается так называемый человеческий фактор», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сотрудники МЧС регулярно предостерегают население, организации, органы местного самоуправления, призывая к соблюдению требований пожарной безопасности. Проводят профилактические рейды, выступают на комиссиях по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Для выполнения комплекса превентивных мероприятий по снижению рисков для населения на территории 6 муниципальных образований региона дополнительно задействованы аварийно-спасательные группы от Уральского учебного спасательного центра МЧС России, Специализированной пожарно-спасательной части и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.