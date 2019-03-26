В Челябинске вооруженный рецидивист ограбил несколько микрофинансовых организаций

Полицейские Челябинска задержали жителя Сосновского района (Челябинская область), который за несколько дней ограбил три финансовые организации в областном центре. Общая сумма похищенного превысила 40 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Челябинску установили и задержали подозреваемого, совершившего на территории города Челябинска ряд хищений денежных средств в помещениях микрофинансовых организаций, расположенных в Курчатовском, Советском и Калининском районах города.

Им оказался ранее судимый за грабеж и незаконное хранение и приобретение наркотиков не работающий житель Сосновского района.

Преступления злоумышленник совершал в дневное время. Так, в Советском районе 16 марта подозреваемый совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию, расположенную по улице Блюхера. Его добычей стали пять с половиной тысяч рублей. На следующий день грабитель наведался в МФО, расположенную по улице Кирова в Калининском районе, похитив 5 350 рублей. Сотруднику он угрожал ножом. Затем 21 марта в Курчатовском районе в помещении по проспекту Победы он совершил грабеж на сумму в 32 000 рублей.

«По данным фактам в районных отделах полиции были возбуждены уголовные дела по преступлениям, предусмотренным частью первой и частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой», а также частью первой статьи 161 – «Грабеж». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенные деяния подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В настоящее время полицейские проверяют возможную причастность задержанного к совершению иных преступных деяний.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Челябинску