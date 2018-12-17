В Челябинске задержана 16-летняя жительница Орловской области с большой партией наркотиков

Сотрудник ГИБДД Челябинска задержали девушку из Орловской области с 24 пакетиками наркотиков. Дальнейшее путешествие ей пришлось прервать, она отправилась в СИЗО.

Сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска работая по надзору за дорожным движением и охраной общественного порядка для проверки документов на улице Автодорожная остановили автомобиль УАЗ с гражданами Орловской области, среди которых была 16-летняя девушка.

«В связи с тем, что девушка вела себя подозрительно, было принято решение досмотреть граждан в ближайшем отделе полиции. В ходе личного досмотра девушки при ней было обнаружено 24 полиэтиленовых пакетика с веществом белого цвета. По результатам проведенной экспертизы было установлено, что данное вещество является наркотическим. Девушка задержана для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Большой урожай наркотиков «собрали» и полицейские Челябинска. За прошедшие выходные ими задержано шесть человек в возрасте от 26 до 37 лет. Четверо из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за хранение наркотиков. У них изъято около 47 граммов наркотических средств.

Так, в Металлургическом районе Челябинска был сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВМД России по городу Челябинску по «наводке» был задержан 26-летний местный житель. У него было обнаружено 25 граммов марихуаны. В Ленинском районе сотрудники ДПС задержали 33-летнего мужчину с десятью граммами героина. Стражам порядка он уже хорошо известен. Ранее он был судим за хранение наркотиков.

«В районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Двое подозреваемых помещены в СИЗО. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Информацию о фактах сбыта наркотических средств, а также сведения о лицах, их распространяющих, можно сообщить по телефону 02, а также непосредственно в дежурные части районных отделов полиции УМВД России по городу Челябинску. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.