В челябинском аэропорту, где не помогли подростку-инвалиду, работают следователи

В международном аэропорту «Челябинск» по факту инцидента, произошедшего с подростком-инвалидом вчера, 29 ноября, при выходе из воздушного судна, начата доследственная проверка. Ее проводят следователи челябинского следственного отдела на транспорте.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, при выходе из самолета подростку не предоставили специальные средства передвижения – этого не произошло ни при посадке юного пассажира с тяжелым заболеванием в спецпогрузчик, ни при его передвижении по аэропорту.

По предварительным данным, жительница Челябинской области вместе со своим сыном, имеющим ограниченные возможности передвижения, совершала перелет из Санкт-Петербурга в столицу Южного Урала (рейс выполняла компания «Россия»). В питерском аэропорту Пулково посадка на борт воздушного суда прошла без происшествий. А вот в Челябинске все обернулось по-другому.

Следователям предстоит дать надлежащую оценку действиям должностных лиц аэропорта, где в среду, 28 ноября, по случаю проведения в 2020-м году саммитов ШОС и БРИКС была начата реконструкция аэродромного комплекса. Результатом доследственной проверки в аэропорту, который обещают оснастить по последнему слову техники, превратив в сверхсовременную воздушную гавань, станет принятие процессуального решения.

Денису Рохмистрову, которому не помогли в аэропорту, - 16 лет. Его мама, Оксана Рохмистрова, рассказывает, что в сентябре 2017 года сыну поставили страшный диагноз - саркома Юинга (рак костей). В августе этого года в результате послеоперационных осложнений - в феврале 2018-го Денису в столице убрали опухоль и малую берцовую кость - ему пришлось ампутировать ногу до середины бедра. В ноябре Санкт-Петербург Оксана и Денис Рохмистровы летали на аутотрансплантацию костных клеток (забор костного мозга), откуда вчера они и вернулись в Челябинск.

Семье, попавшей в тяжелую ситуацию, финансово помогают благотворительный фонд «Искорка» и неравнодушные люди.

«Денис учился в 15-й школе, в кадетском классе – вплоть до девятого (девятиклассником Денис был в прошлом году, когда и обнаружилась его болезнь). Любил играть в футбол после школы. Сейчас играет в футбол только на приставке, но мы не теряем надежды, что он будет сам бегать по полю на протезе», - поделилась Оксана Рохмистрова.

В январе 2019 году Дениса ждет новое испытание – высокодозная химиотерапия в Санкт-Петербурге. И снова предстоят немалые траты.

«Мы будем очень благодарны вам в помощи. На вопросы могу ответить по телефону: 8(982)1045683 - Рохмистрова Оксана. Карта Сбербанка 5469720012829145, держатель Рохмистров Денис», - написала его мама на своей страничке ВКонтакте четвертого ноября этого года, перед поездкой в Питер на забор костного мозга. Сейчас ситуация повторяется – деньги семье снова очень нужны.