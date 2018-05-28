В Челябинской области экс-полицейского отправили в СИЗО по делу о взятке. За решеткой Константин Овтин пробудет до 27 июня 2018 года.

Сегодня, 28 мая, Сосновский районный суд избрал меру пресечения в отношении Константина Овтина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

«Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и четверо суток», - рассказала консультант Сосновского районного суда Елена Грибачева.

По версии следствия, в декабре 2017 году подозреваемый за денежное вознаграждение обещал местному предпринимателю принять меры к не привлечению последнего к уголовной ответственности за совершение финансового преступления и прекращению проверочных действий, хотя не обладал данными полномочиями. При передаче части денежных средств в сумме 300 тысяч рублей посредники были задержаны.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.