В Челябинской области на пограничном посту «Бугристое» не пропустили 10 грузовиков с хурмой

В начале этой недели сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с южноуральскими пограничниками остановили для проверки десять грузовиков, которые направлялись в Челябинскую область. Большегрузы были под завязку нагружены хурмой. По документам значилось, что сочные плоды были собраны осенью в Таджикистане и Узбекистане, а везли их из соседнего Казахстана.

Однако, ответственные за проверку сотрудники ведомства, обнаружили несоответствие документов на перевозимый груз. А также на ящиках с хурмой отсутствовали этикетки, которые должны содержать информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения. На руках у водителей-перевозчиков также не было соответствующих сертификатов о стране-происхождения, что противоречит российским законам.

Задержаный груз предназначался для покупателей различных регионов России. Но россияне не получат к празднику свои любимые сочные плоды. Из-за того, что на санкционные продукты не были оформлены соответствующие документы, 120 тонн фруктов были отправлены обратно. Лица, виновные в нарушении порядка ввоза подкарантинной продукции, были привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ.