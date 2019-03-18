В Челябинской области начальник военной приемки «крышевал» бизнес

В Челябинской области по материалам прокуратуры в отношении сотрудников военного представительства Минобороны России возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Военная прокуратура Чебаркульского гарнизона провела проверку исполнения должностными лицами одного из военных представительств Минобороны России законодательства о соблюдении запретов и ограничений, достоверности представления сведений о доходах. Установлено, что у начальника военной приемки и его ближайших родственников в собственности имеется дорогостоящее недвижимое имущество.

«При дальнейшем выяснении источника средств приобретения данных объектов было выяснено, что офицер через своего подчинённого ежемесячно получал от руководства коммерческой организации до 750 тысяч рублей за общее покровительство и невоспрепятствование нормальной работе предприятия. При получении от коммерсанта очередной суммы посредник был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении начальника военного представительства возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», а его подчинённого – по статье «Посредничество во взяточничестве в крупном размере».