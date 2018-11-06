В Челябинской области растет количество поддельных купюр

Жителей Челябинской области просят усилить бдительность при общении с ходящими по домам «социальными работниками», которые предлагают поменять старые деньги на купюры нового образца.

На территории города Челябинска в 2018 году выявлено более 150 фактов сбыта поддельных денежных купюр, по всем данным фактам возбуждены уголовные дела. Чаще всего жертвами мошенников становятся граждане преклонного возраста.

«Как правило, представляясь социальными работниками, под предлогом обмена денежных знаков банка России на купюры нового образца, передают пенсионерам вместо подлинных денежных купюр поддельные банкноты, так называемого «банка приколов». Подмену потерпевшие замечают только после ухода мошенников, и не сразу, а в момент, когда возникает необходимость воспользоваться денежными средствами», - отметил временно исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Челябинску Игорь Федоров.

Также сотрудники полиции напоминают, что никто и никогда не обменивает денежные знаки на дому и советуют горожанам быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Не следует открывать дверь каким-либо псевдо-сотрудникам. Необходимо позвонить в службу, сотрудником которой представляется собеседник, и узнать, действительно ли проводятся такие мероприятия.

Напомним, за девять месяцев 2018 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 563 поддельных денежных знака. Год назад было выявлено на сто штук меньше: 463 банкноты. При этом на Южном Урале сохраняется тенденция по сокращению количества фальшивых банкнот номиналом одна тысяча рублей. За январь-сентябрь 2018 года их было обнаружено 44 штуки, за аналогичный период прошлого года – 84. По-прежнему, чаще всего, подделывают пятитысячные купюры: за 9 месяцев нынешнего года их было обнаружено в количестве 506 штук, за аналогичный период 2017 года – 362 штук.