Челябинские полицейские задержали автомобильного вора

Челябинские полицейские поймали автомобильного вора. Стражи порядка просят водителей проявлять бдительность по сохранности своих машин и личного имущества.

Инспекторами полка дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД России по городу Челябинску у жилого дома по улице Воровского для проверки документов остановлена автомашина импортного производства, за управлением которой находился 24-летний житель Варненского района.

При общении с полицейскими водитель явно нервничал, в связи с чем полицейскими было принято решение о досмотре транспортного средства.

«В ходе досмотра в багажнике автомашины сотрудники полиции обнаружили 6 автомобильных аккумуляторных батарей, а также инструмент для резки металла. Владелец автомашины не смог объяснить, каким образом у него появились данные аккумуляторы, кроме того, полицейские установили, что мужчина ранее судим за совершение имущественных преступлений и освободился из мест лишения свободы в апреле текущего года», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Сотрудники полиции установили, что аккумуляторные батареи доставленный похитил на территории Кунашакского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Просьба к автолюбителям, чтобы они проявляли бдительность по сохранности автотранспорта и личного имущества, с целью предупреждения фактов краж и угонов автотранспорта, а также хищений имущества из салонов автомашин. Не следует оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также, не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автотранспорта. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если покидаете его на непродолжительный период времени. По возможности необходимо оборудовать автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией», - отметил заместитель начальника управления МВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

А в случае совершения преступления необходимо сразу обращаться в полицию с целью организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по «горячим следам». Прием заявлений осуществляется круглосуточно.