В Челябинской области выживший в серьезном ДТП пассажир погиб под колесами ехавшего мимо автомобиля

В Варненском районе (Челябинская область) выживший в серьезном ДТП пассажир погиб под колесами проезжавшего мимо автомобиля, который он пытался остановить, чтобы попросить о помощи для пострадавшего водителя.

Трагическое происшествие случилось вчера, 20 ноября, около девяти вечера, на 94-м километре трассы Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды. Мужчина 1961 года рождения в качестве пассажира ехал в автомобиле ВАЗ-2101, за рулем которого находился пьяный сорокалетний водитель.

Будучи нетрезв и не имея водительских прав, горе-автомобилист не справился с управлением и вылетел в левый кювет, после чего машина опрокинулась. Сам водитель получил травмы, его пассажир не пострадал.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, после аварии пассажир вышел на проезжую часть, пытаясь остановить проезжавшие машины, чтобы попросить о помощи. В результате мужчину сбил ВАЗ-11193, за рулем которого находился 26-летний парень.

Так по трагической случайности не пострадавший в серьезном ДТП пассажир погиб практически сразу после аварии. Девушка из сбившей его легковушки получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение.

В это же день, 20 ноября, в Челябинской области произошла еще одна авария с летальным исходом. В пятом часу вечера в Еткульском районе, на втором километре автодороги поселок Еманжелинка-станция Еманжелинск, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 не справился с управлением и вылетел в правый кювет. Машина перевернулась, водитель погиб на месте.