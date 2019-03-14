В детский сад Челябинска пришел родитель с пистолетом

В Челябинске вооруженный родитель переполошил детский сад.

ЧП произошло сегодня, 14 марта, в восемь часов утра в детском саду №434, расположенном в Ленинском районе Челябинска. В здание дошкольного учреждения с пистолетом пришел родитель одного из малышей.

Как выяснилось, между отцом одного из детей, когда тот забирал ребенка из детского сада, и охранником накануне вечером произошел конфликт. Вот именно тогда сотрудник дошкольного учреждения увидел, что у мужчины есть пистолет. Поэтому сегодня он тут же нажал тревожную кнопку и вызвал представителей частного охранного предприятия.

«По вызову в детский сад приехала группа быстрого реагирования. Мужчину задержали и передали в руки полиции», - сообщили в пресс-службе ЧОП «Витязь».

В результате инцидента никто не пострадал. Детский садик работает в штатном режиме.

«В отделе полиции «Ленинский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.