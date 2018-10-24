В Еманжелинске убийца хотел замуровать труп собутыльника в фундаменте ТРК

Мигрант, убивший собутыльника в Еманжелинске (Челябинская область), его труп хотел забетонировать в фундаменте строящегося ТРК. Замуровать тело мужчина не успел. Его взяли с поличным на месте преступления.

Суд Еманжелинска вынес приговор в отношении 27-летнего уроженца Узбекистана, который признан виновным в убийстве.

В суде установлено, что мигрант приехал в Еманжелинск на заработки. Трудился мужчина на строительстве торгово-развлекательного комплекса. В день совершения преступления обвиняемый распивал со своим знакомым спиртные напитки.

«В ходе бытовой ссоры уроженец Узбекистана нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Труп собутыльника гастарбайтер решил замуровать в фундаменте строящегося торгово-развлекательного комплекса. Он завернул тело убитого в ковер, погрузил его на тележку и вечером повез к себе на работу. На улице ему встретился прохожий, на которого обвиняемый даже не обратил внимания. А это оказался бывший сотрудник полиции. Ему показалось, что в ковре, который вез обвиняемый, кто-то есть. Мужчина сообщил в правоохранительные органы. Стражи порядка тут же выехали на указанный адрес и застали мигранты на месте преступления.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.