В Еманжелинске задержан уголовник, отобравший в «воспитательных» целях смартфон у подростка

Южноуральские полицейские вышли на след неоднократно судимого 22-летнего уголовника, который под предлогом «ты себя плохо ведешь, иди думай над своим поведением», забрал дорогой гаджет в 15-летнего жителя Челябинска. Стражи порядка сейчас ищут возможных жертв преступника.

Задержанный полицейскими «воспитатель» оказался им хорошо знаком. Несмотря на молодой возраст, он уже прекрасно знаком с тюремными законами. 22 –летний житель Еманжелинска ранее был судим за кражу, разбой, присвоение и растрату. Из мест лишения свободы он освободился в 2017 году.

На очередное преступление парень пошел со своим другом. Его, кстати, в настоящее время арестовали за неуплату алиментов. Преступная парочка приметила на улице в Челябинске подростка с дорогим смартфоном, спровоцировала конфликт, в ходе которого 15-летнего школьника сильно запугали. Еманжелинцу с его криминальным прошлым это не составило большого труда.

Когда подросток пытался дать отпор, преступники забрали у него гаджет, пообещав отдать его после того, как школьник «подумает над своим поведением». Для убедительности парню преступники оставили свой сотовый телефон. На него пострадавший должен был позвонить на следующий день, что забрать свой смартфон. Естественно, что никто отдавать его подростку не собирался.

«По факту хищения мобильного телефона возбуждено уголовное по статье «Мошенничество». За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сотрудники полиции просят южноуральцев, пострадавших от действий данного молодого человека или располагающих сведениями о его противоправной деятельности, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 8-909-079-34-44.