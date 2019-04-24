В Каслинском районе пьяный мотоциклист сбил юнную велосипедистку

В Каслинском районе (Челябинская область) 50-летний мотоциклист в состоянии алкогольного опьянения сбил 11-летнюю девочку, ехавшую по левой обочине на велосипеде.

ДТП произошло вчера, 23 апреля, около пяти часов вечера на первом километре автодороги Касли-Пригородный.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, водитель мотоцикла не имел права управления транспортными средствами. Не выбрав безопасную скорость, он съехал на обочину, где и сбил ребенка на велосипеде.

Девочка получила травмы и была госпитализирована. В отношении водителя составлен административный протокол по части третьей 12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный арест на срок от десяти до 15-ти суток или наложение административного штрафа в размере 30-ти тысяч рублей.

По данным ГИБДД Челябинской области, с начала 2019 года к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения на Южном Урале были привлечены 4 312 водителей. 650 человек попались на управлении транспортными средствами в нетрезвом виде повторно.