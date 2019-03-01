В Копейске отменили режим ЧС – крупные очаги пожара ликвидированы

В Копейске (Челябинская область) постановлением городской администрации отменен введенный 11 февраля режим ЧС.

Как сообщил руководитель ликвидации ЧС, начальник управления городского хозяйства администрации Копейска Марат Харисов, все крупные очаги эндогенных пожаров на хвостохранилище выработанных угольных шахт (озеро Курочкино, поселок Старокамышинск) ликвидированы.

«Работы по рекультивации этих участков завершаем до конца недели», - заверил Марат Харисов.

Как отмечают в пресс-службе администрации Копейска, губернатор Челябинской области Борис Дубровский держит ситуацию на контроле и оказывает финансовую поддержку в тушении эндогенных пожаров в поселке Старокамышинск Копейского городского округа.

«После снятия режима ЧС работы по ликвидации пожаров на Курочкино продолжатся. В дальнейшем главной задачей считаю ведение плановой работы по недопущению подобных ситуаций», - подчеркнул исполняющий обязанности главы Копейска Андрей Фалейчик.

По его словам, для решения подобных экологических задач существуют областные и федеральные программы. Глава региона поставил перед муниципалитетом задачу принимать в них участие. Конечным действием Копейска относительно этого земельного участка должна стать полная рекультивация.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», режим ЧС был введен в Копейске после многочисленных жалоб жителей копейского поселка Старокамышинск на смог и запах гари - следствие горения шлакоотвалов и угольной пыли в котловане осушенного озера.

Эндогенные пожары продолжались на Курочкино более пяти лет. После введения в Копейске режима чрезвычайной ситуации штабу по ЧС предстояло ликвидировать локальные участки тления угольной породы на общей площади около одного гектара. Тушили очаги пожаров в зоне ЧС путем укрытия проблемных участков несгораемым грунтом с последующей герметизацией слоем глины.

Во вторник, 26 февраля, общественники облетели Курочкино на мотоплане, чтобы оценить ситуацию с пожарами. Видимых очагов возгорания на водоеме воздушный патруль не обнаружил.

Фото с сайта администрации Копейска