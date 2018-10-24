В Кыштыме подожгли ритуальный салон

В Кыштыме (Челябинская область) подожгли ритуальный салон. Здание похоронной фирмы уже дважды неизвестные пытаются спалить за октябрь месяц.

ЧП произошло 23 октября в пять часов утра. Владельцу ритуального салона пришла SMS-ка о срабатывании пожарной сигнализации. Когда хозяин приехал на место происшествия, вовсю горела одна из стен. Восстановлению она не принадлежит.

Владелец похоронного бизнеса уверен, что это поджог. В октябре это уже второе возгорание ритуального салона. Все подробности происшествия теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. Известно, что имеются записи камер наружного наблюдения.

«Происшествие зарегистрировано в отделе полиции Кыштыма. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сумму ущерба владелец ритуального салона уже подсчитал. Она составила 30 тысяч рублей.