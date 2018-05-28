В Кыштыме женщина, пустившая за решетку стрелу с гашишем, получила большой срок

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор осужденной, выстрелившей из арбалета винтовочного типа гашишем. Выстрел женщина произвела у стен десятой колонии Кыштыма.

Наркотик массой более 18-ти граммов, прикрепленный к стреле вместе со светодиодом от зажигалки, перелетел через ограждение исправительного учреждения, как и планировалось. Стрелка задержали на месте сотрудники колонии.

Установлено, что осужденная выстрелила из арбалета гашишем по просьбе лица, отбывающего наказание в «десятке», - за вознаграждение. Роковой для себя выстрел женщина сделала 28-го июня прошлого года. Наказание она получила суровое.

Кыштымский городской суд приговорил ее к восьми годам восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновной «в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере».

Не согласившись с приговором, осужденная просила снизить наказание, полагая что ее действия нельзя считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, поскольку иные лица установлены не были.

В судебном заседании прокурор добился признания несостоятельными доводов осужденной о незаконности приговора и суровости наказания.

Приговор Челябинского областного суда вступил в законную силу.