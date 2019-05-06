В лесах Челябинской области ликвидировано 73 лесных пожара

В лесах Челябинской области в минувшие майские праздники ликвидировано 73 пожара на общей площади 686,82 гектара.

Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Брединского, Верхнеуральского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Кунашакского, Кыштымского, Миасского, Октябрьского, Пластовского, Уфалейского, Чебаркульского, Увельского и Шершневского лесничеств. С огненной стихией боролись 803 человека и 284 единицы техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Челябинской области огнеборцы потушили 223 лесных пожара на площади 2557,54 гектара, сообщает главное управление лесами региона.

Напомним, решением правительства Челябинской области в регионе введен особый противопожарный режим.

Въезд в лес, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, полосах отвода линий электропередачи, железных и автодорогах - запрещены.

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются, как минимум, в два раза. Для граждан штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 20-ти до 40 тысяч, на юридических - от 300 до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.