В Магнитогорске пьяный экс-силовик устроил дебош в пиццерии

В Магнитогорске (Челябинская область) задержали бывшего силовика, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в пиццерии ругался матом, пугал посетитель и мешал работе персонала.

ЧП произошло 17 марта в пиццерии Мика Фуд. В начале девятого там сработала кнопка тревожной сигнализации. Когда на место приехал экипаж группы быстрого реагирования охранного предприятия «Право роста», администратор заведения пояснила, что неизвестный мужчина, находясь в алкогольном опьянении, заблокировал доступ к кассе, требовал, чтобы его обслужили, угрожал расправой, нецензурно выражался, вёл себя агрессивно, пугал остальных посетителей и мешал работать персоналу.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

«Примерно через два часа, поступил повторный вызов из пиццерии. Как выяснилось, мужчину, который оказался бывшим сотрудникам правоохранительных органов, не довезли до отделения полиции и отпустили. Он вернулся в "Мика Фуд" и повторно потребовал обслужить его. С чем связана такая привязанность именно к этой пиццерии, выяснить не удалось, но поведение его не стало менее агрессивным», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.

Сотрудники заведения не обрадовались «постоянному клиенту» и вновь нажали тревожную кнопку. Бойцы «Право роста» снова задержали мужчину и повторно передали стражам порядка.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, дебошира доставили в полицию. На него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Фото: охранное предприятие «Право роста»