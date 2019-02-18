В Магнитогорске сегодня ночью при пожаре погибла семейная пара

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня ночью, 18 февраля, на пожаре погибла семейная пара. К счастью, их 11-летней дочери не было дома - девочка гостила у бабушки. Иначе, отмечают в региональном МЧС, жертв могло бы быть больше.

Пожарные получили сигнал о происшествии в квартире на первом этаже трехэтажки по проспекту Металлургов в третьем часу ночи. Уже спустя шесть минут огнеборцы провели разведку и узнали, что очаг возгорания - на кухне, у входа в которую - еще живой - лежал глава семейства. Спасти мужчину не удалось, как и его гражданскую жену, обнаруженную в комнате. Женщина даже не смогла отойти от кровати.

А виной всему - неосторожное обращение с огнем. Пожарные предполагают, что кто-то из погибших курил, оставив непотушенную сигарету. Как результат - активное горение и появление ядовитого дыма, заполнившего все жилище.

Врачи скорой помощи проводили реанимационные мероприятия почти час, но отравление оказалось слишком сильным - спасти не удалось ни мужа, ни жену.