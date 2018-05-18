В Магнитогорске школьников эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Магнитогорске школьников эвакуировали из-за сообщения о бомбе. На месте работают спецслужбы. Личность звонившего устанавливается.
Звонок о заложенной бомбе в школе №10 поступил сегодня, 18 мая, в десять часов утра. Всех школьников и персонал срочно эвакуировали. А это порядка 700 человек.
«На место прибыли оперативные службы. Специалистами проводится проверка», - сообщил оперативный дежурный регионального полицейского главка.
Кинологи с собаками обследовали здание. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
После тщательной проверки детям и взрослым разрешили вернуться в здание.
Сейчас стражи порядка ищут лжеминера.
По неофициальной информации, есть две версии произошедшего. По первой, школу мог «заминировать» один из родителей учеников из-за личного конфликта с руководством образовательного учреждения.
Вторая – на сегодня был запланирован пробный экзамен и сообщение о якобы заложенной бомбе мог сделать кто-то из школьников.