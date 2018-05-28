В Миассе навигатор завел двух подруг в чащу леса. «Потеряшкам» на помощь пришли спасатели.

Ночью 27 мая, в начале четвертого утра миасским спасателям поступил вызов в лесной массив за поселка Динамо. Две 25-летние подруги отдыхали в кампании у знакомых на даче. Было уже поздно, когда девушки решили разойтись по домам и вызвали такси на улицу Запрудную. Она оказалась максимально приближенной, так показал навигатор в телефоне одной из девушек.

«По навигатору они и попытались сориентироваться, когда пошли на эту улицу. По какой-то причине девушки зашли в лес и отправились через него. В какой-то момент телефон с навигатором разрядился и они оказались в лесу и не представляли в какую сторону идти. Пришлось позвонить спасателям со второго телефона, который тоже грозил скоро разрядиться», - сообщили в миасском поисково-спасательном отряде.

Спасатели выехали на место на автомобиле УАЗ и квадроциклом в прицепе. По прибытию на место, сотрудники спасотряда стали подавать световые и звуковые сигналы, а потом созвонились с потерявшимися и уточнили слышат ли их девушки. Девушки услышали и через какое-то время вышли к автомобилю.

Путешественниц посадили в машину и развезли по домам.