В нацпарке «Таганай» после угрозы верхового пожара введен особый противопожарный режим

В Челябинской области, где ситуация с природными пожарами чрезвычайно серьезная, едва не пострадал от огня национальный парк «Таганай». Угроза верхового пожара возникла вчера, 15-го мая. В этот же день в нацпарке был введен особый противопожарный режим.

Длительные стоянки с разведением костров вне приютов и кордонов запрещены, усилено патрулирование территории, землепользователям напоминают о правилах пожарной безопасности.

Фото нацпарка «Таганай»

О том, что из леса поднимается дым, в службу охраны нацпарка во второй половине дня вторника сообщили очевидцы.

Оперативная группа службы охраны была на месте ЧП через десять минут. На стыке границ национального парка, садового кооператива «Локомотив-3» и водоохранной зоны Большого Тесьминского водохранилища горела лесная подстилка в сосняке. Возникла угроза верхового пожара.

«День был ветреный, и огонь, который перекинулся на хвойный молодняк рядом, прошел около 80-ти метров по территории национального парка, - рассказал начальник отдела охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев. – Ситуацию осложняло еще и то, что место весьма труднодоступное – вокруг множество ручьев и болото».

С огнем участники оперативной группы боролись с помощью ранцевых огнетушителей, свою лепту внесли и бойцы первого отряда противопожарной службы. На место они добрались на квадроциклах, поскольку тяжелая техника проехать не смогла. Устранить ЧП удалось примерно за час.