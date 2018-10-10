В школе поселка Бажово шестиклассники жестоко избили одноклассника

В школе поселка Бажово одноклассники избили шестиклассника. Полиция Челябинской области начала проверку.

Сообщение об зверском избиении школьника появилось в социальной сети «Подслушано» в Копейске.

«Опять очередное зверское избиение шестиклассника такими же шестиклассниками в одной из бажовских школ города. У потерпевшего мальчика сотрясение головного мозга, повреждение глаза, еще какие-то серьезные телесные повреждения, а отморозки, которые избивали, сейчас ухмыляются и говорят, что они еще маленькие и им за это ничего не будет! Кроме того, они еще предупреждают других мальчишек, что они на очереди», - написал один из жителей поселка.

В самой школе факт избиения подтвердили, но от комментариев отказались.

Полиция Челябинской области начала проверку.

«По данному факту в полицию никто не обращался, заявление не поступало. Проверка проводится по сообщению в социальной сети», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.