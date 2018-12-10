В СК переданы материалы проверки ДТП с мажоркой, которое пытались замять

Сегодня, 10 декабря прокуратура Челябинской области передала в Следственный комитет по Челябинской области материалы проверки ДТП, которое устроила пьяная 15-летняя мажорка на "Мерседесе" и которое сотрудники ГИБДД пытались скрыть.

Прокуратура региона провела проверку и усмотрела в действиях руководителей ГИБДД и УМВД города, пытавшихся скрыть происшествие, превышение полномочий и злоупотребление ими.

«В действиях должностных лиц из числа руководства ГИБДД и управления МВД России по городу Челябинску имеются данные, указывающие на признаки преступлений, предусмотренных статьями «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» и «Превышение должностных полномочий. Материалы направлены в Следственный комитет по региону для решения вопроса об уголовном преследовании», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, на имя начальника регионального полицейского главка подано представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 17 ноября в Челябинске 15-летняя девушка на «Мерседесе», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила сотрудника ДПС. Командир полка ДПС предложил «замять» дело, оформив пострадавшего как гражданское лицо.

Девушка, которая находилась за рулем, оказалась дочерью влиятельных фигур города Челябинска. Автомобиль оформлен на бабушку, которая приехала на место ДТП и забрала внучку. Мать подростка уже привлекли к ответственности за то, что ее дочь находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Материал по данному факту направлен в следственное подразделение.