В Сосновском районе обнаружена свалка с медицинскими отходами

В Сосновском районе (Челябинская область) обнаружена свалка с медицинскими отходами

В региональное отделение ОНФ поступили обращения жителей поселка Полетаево Сосновского района с жалобами на засоренность территории и водных источников, а также неприятный запах. Среди мусорных куч они заметили пакет для медицинских отходов. Активисты Народного фронта выехали на место и обнаружили на территории леса и ветках деревьев множество пакетов.

«Выявленная нами несанкционированная свалка ориентировочно распространилась более чем на 1 квадратный километр. И это не просто бытовые отходы. Нами обнаружены пакеты для медотходов класса Б. Это опасные, потенциально инфицированные отходы. Такие как материалы и инструменты, контактировавшие с биожидкостями и кровью, выделения пациентов, органы и ткани, оставшиеся после операций и прочее. Подувший ветер обозначил источник распространения мусора. Пакеты в огромном количестве летели из-за насыпи», – рассказал активист ОНФ в Челябинской области Игорь Шакиров.

Поднявшись на гору, общественники обнаружили яму, содержащую неотсортированный мусор: пакеты, стекло, строительный материал, овощи, бумага. Объект не имел какого-либо ограждения и таблицы с наименованием предприятия, запретом на вход или предупреждением об опасности.

«Любой человек, гуляя по лесу, или животное спокойно могут попасть в эту яму с мусором. Со стороны лесов федерального значения нет даже насыпи или хоть какого-либо ограждения. Если в темное время суток проходить, то в этот зловонный котлован можно просто улететь. Учитывая, что там есть пакеты с медицинскими отходами, то риск заражения никто не исключает», - считает член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Илья Пермяков.

«Обходя насыпь по лесу, мы обнаружили родник и речку, тоже замусоренные. Но самое главное – наличие водных источников говорит о том, что полигон в этом месте не может в принципе располагаться. Раньше на месте свалки были поля с системой естественного орошения. Вода там была и есть. Кстати, речка впадает в реку Миасс, которая несет свои воды в Шершневское водохранилище – единственный питьевой источник Челябинска», – отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Кроме того, общественники обнаружили, что от территории полигона идут водоотводящие трубы, стоки из них сливаются в реку Биргильда, которая также несет воды в Шершневское водохранилище.

Все выявленные нарушения представители Народного фронта зафиксировали на фото и видео.

Общественники обратятся в областное управление Росприроднадзора, территориальное управление Росимущества, прокуратуру Челябинской области и региональное министерство экологии.