В Сосновском районе помидоры и огурцы выращивают нелегалы

В рамках осуществления проверок трудовой деятельности иностранных граждан сотрудниками Управления по вопросам миграции совместно с полицейскими Сосновского района проведены оперативно-профилактические мероприятия на территории тепличных хозяйств в Сосновском районе Челябинской области.

В ходе проверочных мероприятий полицейскими проверено более 30 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по выращиванию овощных культур. По результатам мероприятия пресечено 22 административных правонарушения, составлены протоколы, в том числе десять за нарушение режима пребывания в Российской Федерации,12 - за незаконное осуществление трудовой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Четыре нелегалы будут выдворены за пределы России. В отношении трех иностранных граждан вынесены решения о сокращении срока пребывания на территории Российской Федерации. На нарушителей миграционного законодательства наложены административные штрафы на общую сумму 44 000 рублей.

Предпринимателям, которые использовали труд нелегалов, грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.