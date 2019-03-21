В Татарстане задержаны наркокурьеры, продавшие челябинке карфентанил

Южноуральские полицейские помогли коллегам из Татарстана задержать на территории республики двух наркокурьеров, которые делали «закладки» с карфентанилом. Это вещество не только вызывает сильнейшие галлюцинации, в которых неживые предметы могут принимать абсолютно живой вид, двигаться и нападать, но оно производит паническое чувство страха.

Полицейские ГУ МВД России по Челябинской области продолжают проводить на территории региона общероссийскую акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками Управление по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского Главка совместно с коллегами отряда специального назначения «Гром» и полицейскими УНК МВД Республики Татарстан задержаны двое мужчин, которые по предварительному сговору сбыли жительнице Челябинска около пяти граммов наркотического средства карфентанил путем организации тайника-закладки.

Как сообщает пресс-служба региона, по данному факту органами предварительного следствия возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей».

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области напоминает, что на территории региона проходит первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая организована в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков, привлечения общественности к участию в противодействии распространению наркотических средств, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультирования граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Акция «Сообщи, где торгуют смерть» завершился 22 марта.

О фактах незаконного оборота наркотиков в г. Челябинске можно сообщить по телефонам 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02 либо по телефонам районных отделов полиции. Кроме того, квалифицированную помощь и консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно получить по телефону «горячей линии» Челябинской областной наркологической больницы 8 (351) 775-11-91.