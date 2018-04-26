В ТРК Златоуста может повториться кемеровская трагедия

В ТРК Златоуста (Челябинская область) может повториться кемеровская трагедия. В торговых комплексах выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

В Златоусте завершаются проверки объектов с массовым пребыванием людей. Сотрудники МЧС выявили многочисленные нарушения, которые собственникам объектов придется устранить.

Самые серьезные замечания у надзорных органов к руководству торговых комплексов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

«Сигнал пожарного извещателя призывает всех эвакуироваться, но в торговых залах не все обращают на него должное внимание. Мы обратили внимание, что в отдаленном зале на втором этаже не слышен сигнал, а эвакуационные двери так и остались заперты на ключ. Хорошо хоть сработала система дымоудаления», - рассказывает сотрудник первого отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области Анастасия Черногорлова.

И это итоги проверки только одного ТРК Златоуста.

Всего в апреле сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы №1 осмотрели десятки зданий в разных районах города. Среди объектов и спортивные комплексы, и дворцы культуры, и торгово-развлекательные центры. Вердикт однозначен.

«Там, где проверки ведутся, как положено, вопросов по пожарной безопасности возникает меньше всего. Это учреждения культуры и образования. А вот в комплексах с малым и средним бизнесом складывается печальная картина», — резюмирует заместитель начальника отдела Евгений Асмачко.

Эвакуационные пути захламлены и заставлены продукцией. Некогда запланированные большими и светлыми торговые залы, разбиты легковоспламеняющимися перегородками на мелкие клетушки.

Здесь продают лекарства, а рядом торгуют галошами, следом идут продукты.

Вереница арендаторов и два собственника, которые не хотят нести ответственность за пожарную безопасность всего здания, которые проектные документы «откопали» с трудом, которые даже номер пожарной охраны «101» не знают.

Со специалистами пожарного надзора прошли по указателям «направление эвакуации». Узкий «лабиринт» заставленных стеллажей, высотой в человеческий рост снова привел к запертой двери.

«Радует, что стеклянная дверь, а не пластиковая. В крайнем случае, можно будет разбить ее и выбраться на запасную лестницу. Но уповать на счастливый случай не приходится: работник комплекса отпирает одну дверь, за которой уже непреодолимым препятствием встает другая, эвакуационная на улицу — добротная, железная, запертая на замок. Эту уже не разобьешь подручными средствами», - комментирует инспектор Дарья Дубова.

По результатам проверок специалисты подведут итоги, которые будут направлены в органы прокуратуры для дальнейшей работы. В случае выявления нарушений ответственным лицам и организациям необходимо будет провести работу по их оперативному устранению.