В Варненском районе сегодня едва не сгорел поселок Новопокровка

В поселке Новопокровка Варненского муниципального района (Челябинская область) едва не случилась большая беда - сегодня днем, 23 апреля, загорелись надворные деревянные постройки на пяти частных подворьях.

Благодаря оперативному прибытию подразделений добровольной пожарной охраны и 58-й пожарно-спасательной части (село Варна) удалось ликвидировать непосредственную угрозу для самих жилых домов. Пожар был локализован на площади 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

С целью ликвидации последствий происшествия в район Новопокровки были стянуты силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. Из областного центра в Варненский район выехала испытательная пожарная лаборатория.