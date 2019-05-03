В Верхнем Уфалее при пожаре погибла женщина и ее маленький ребенок

Пожар унес жизни двух человек в Верхнем Уфалее (Челябинская область). С родственниками погибших работают прихологи.

Ночью, третьего мая, поступило сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме в городе Верхний Уфалей. Уже через семь минут первое отделение 42-й пожарно-спасательной части было на месте вызова.

«В ходе проведения мероприятий на месте пожара были обнаружены тела женщины и двухлетнего ребенка без признаков жизни. Также пострадал глава семейства. Мужчина был госпитализирован в городскую больницу Верхнего Уфалея», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Для выяснения причин произошедшего в район ЧП выехала испытательная пожарная лаборатория.С родственниками погибших на место прибыл психолог от управления социальной защиты Верхнеуфалейского городского округа.

Фото: МЧС России по Челябинской области