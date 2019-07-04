В Южноуральске осужден лжетеррорист, сообщивший о бомбе в жилом доме

В Южноуральске (Челябинская область) осужден к году и семи месяцам колонии общего режима лжетеррорист, в январе этого года сообщивший о взрывном устройстве, якобы заложенном в жилом доме.

Мужчина признан виновным по части третьей статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Анонима вычислили и задержали сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области. Оказалось, о бомбе он сообщил, будучи пьяным, из хулиганства – хотел дестабилизировать деятельность органов власти.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, ранее южноуралец уже был условно осужден. Теперь наказание стало реальным.